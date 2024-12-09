Создатели проекта «Зал «Зарядье» — детям» показали спектакль про космические приключения

Организаторы III Московского зимнего фестиваля «Зарядье» представили спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны» проекта «Зал «Зарядье» — детям». Действо посетили более 4 тыс. человек, среди которых — дети участников специальной военной операции. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

По словам генерального директора концертного зала Ивана Рудина, «Волшебная одиссея» — это увлекательное путешествие симфонического оркестра, в игровой форме знакомящее детей с музыкой Чайковского, Мусоргского, Дебюсси, Моцарта и других композиторов.

Он отметил, что этот спектакль — часть проекта «Зал «Зарядье» — детям», который концертный зал реализует вместе с Департаментом культуры города Москвы.

Рудин заявил, что готовить такие события — ответственная задача, поскольку многие юные слушатели приходят в концертный зал впервые в своей жизни.

«От того, какое ощущение ребенок вынесет в душе после первого концерта, зависит его дальнейший интерес к классической музыке», — пояснил он.

Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Отяковский рассказал, что в спектакле представлены цирковые номера, воздушная акробатика и используются диджитал-технологии: виртуальный аватар на протяжении всего спектакля сопровождает сюжетную линию и направляет действия зрителей.

Ранее сообщалось, что концертный зал «Зарядье» подготовил новый проект для детей, в программу которого входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.