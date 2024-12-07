«Русский Тимоти Шаламе» получил роль в «Мистере и миссис Смит»

Актер Марк Эйдельштейн, которого называют «русским Тимоти Шаламе», появится во втором сезоне сериала видеоплатформы Amazon «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает The Variety.

Как пишет газета, Эйдельштейн стал первым актером, участие которого в съемках подтверждено. Он сыграет роль мистера Смита. В первом сезоне главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин, но их возвращение в продолжение сериала не ожидается.

Сериал «Мистер и миссис Смит» снят по мотивам одноименного фильма 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В первом сезоне Гловер и Эрскин получили работу в шпионской организации и должны были претворяться парой. При выполнении задания между ними возникли настоящие чувства.

На этой неделе Эйдельштейн сделал совместное фото со звездой «Дюны» Тимоти Шаламе на церемонии награждения премии Gotham Awards 2024.

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