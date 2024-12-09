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Иван Ургант раскрыл детали первой встречи с Алисой Фрейндлих в день ее 90-летия

Телеведущий Иван Ургант признался, что впервые увидел Фрейндлих на сцене БДТ

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«Первый канал»

Телеведущий Иван Ургант поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ургант вспомнил, как впервые увидел актрису на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. На первом курсе института телеведущий впервые «вывалился» на большую сцену, приняв участие в финале спектакля «Макбет».

По словам Урганта, у него отразилось в памяти то, как величественно стояла Алиса Фрейндлих на сцене БДТ.

«И с тех пор ничего существенно не изменилось — Вы по-прежнему величественно стоите на сцене, а я где-то валяюсь. С юбилеем! С трепетом, волнением, обожанием и любовью. Ваш стражник», — поздравил телеведущий.

8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. Артистка дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Она наиболее известна по ролям Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера».

В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

Ранее Фрейндлих не исключила, что может вернуться в кино.

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