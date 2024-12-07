Умер создатель «Полицейской академии»

Продюсер кинофраншизы «Полицейская академия» Пол Маслански скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

О смерти Маслански сообщил сценарист первого фильма из серии «Полицейская академия» Пэт Профт.

Американский продюсер умер естественной смертью в больнице в Калифорнии (США).

«Благодарен за встречу с Полом Маслански. Он нанял меня и Нила Израэля для сценария «Полицейской академии». Первый фильм, который я написал. Пол скончался. Сочувствую Салли и его сыну. Он оставил после себя целый шлейф комедий», — написал коллега продюсера на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Полицейская академия» выдержала шесть сиквелов, по ее мотивам были сняты два сериала, включая анимационный.

В 1969 году Маслански организовал съемки фильма «Красная палатка» советского режиссера Михаила Калатозова.

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