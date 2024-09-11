Скульптура Фемиды «Закон есть закон» в Подольске оказалась незаконной

В подмосковном Подольске не стали ремонтировать незаконно установленную скульптурную композицию «Закон есть закон» во дворе городского суда. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат местного совета Алексей Старчак.

«Ничего не делают. Судебный департамент пишет, что не стоит на учете, и указывает, что администрация примет меры к ремонту, хотя это глупость, так как земельный участок закреплен за судебным департаментом. От администрации тоже есть ответ, что ничего не будут делать. Ни в плане ремонта, ни в плане принятия мер для узаконивания. Хотя у них есть полномочия в рамках надзора в сфере благоустройства: как выдать предписание, так и оштрафовать», — сказал он.

В июле этого года Старчак сообщил на своей странице в соцсети, что расположенная на территории городского суда Подольска скульптура Фемиды с подписью «Закон есть закон» оказалась незаконной постройкой. Он добавил, что композиция разваливается. По словам депутата, выделить средства на ремонт невозможно, так как постройка незаконна и не стоит на инвентаризационном учете суда.

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