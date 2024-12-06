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В музыкальном пространстве TAU соберутся поклонники отечественной электронной музыки

В новом пространстве TAU выступят молодые российские артисты

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TAU

Новое пространство музыкальных культур TAU, открытое на бывшем заводе «Метмаш», соберет 6 и 7 декабря поклонников современной отечественной электронной музыки на выступлениях Рашн Стаил и Phonkultura. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Так, 6 декабря в рамках концепции Рашн Стаил пройдут выступления диджеев, продвигающих российскую хаус-музыку: Volac, Kashin, Unit Boy, The Dawless, Boris Redwall, Baadwrk, Stan Rave.

7 декабря состоится вечеринка для любителей фонка — жанра музыки, объединяющего хип-хоп, мрачные семплы и электронику.

Организаторы события отмечают, что фонк-культура в России — это не только музыка, но и целый культурный слой, включающий в себя моду, видео, арт-объекты. На сцене выступят такие музыканты, как Chernoburkv, Blessed Mane, Groove Dilers, Ghostface Playa и другие.

Концерты зададут тренд пространства на предоставление молодым артистам качественного места для реализации смелых музыкальных проектов.

Основная идея проекта — развитие локальной сцены и ее интеграция в мировую танцевальную культуру. Визуальная эстетика пространства обыгрывает узнаваемые элементы русской культуры — гости TAU могут найти отсылки к Ералашу, связкам баранок, советскому автопрому и другим деталям, отражающим российский культурный код.

TAU — новое столичное пространство музыкальных культур, в котором индустриальное прошлое переплетается с передовыми наработками в области музыки, звука и акустики.

На территории 7 тыс. квадратных метров, оформленных в стиле ретрофутуризма, расположились танцпол на 2,5 тыс. человек, чайная комната, школа электронной музыки, студии звукозаписи, магазин с винилом и актуальной музыкальной литературой, а также арт-пространство «Гиперион».

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