Евгений Цыганов назвал Виктора Пелевина героем нашего времени

Актер Евгений Цыганов назвал автора «Круть» и «Путешествие в Элевсин» Виктора Пелевина героем нашего времени. Своим мнением актер поделился в эксклюзивном видеоинтервью сообществу KION в «ВКонтакте».

«Прекрасных людей достаточно много. Пелевина, наверное, который в общем-то и имелся в виду, как главный претендент на обложку «Лампы», — поделился он.

Цыганов раскрыл, что писатель стал прототипом персонажа Леонида Ярмольника в сериале «Первый номер».

По сюжету герой Цыганова — популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев — становится главным редактором глянцевого журнала, оказавшегося на грани закрытия из-за отзыва лицензии американским издательством. Чтобы спасти издание, он решает перезапустить его под новым названием «Лампа», а в качестве героя для первой обложки рассматривает писателя Римонова (Леонид Ярмольник).

Режиссером проекта выступил Клим Козинский («Вне себя»). В каст вошли Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Григорий Верник, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие.

Ранее Григорий Верник оценил актерскую игру отца в новом сериале.