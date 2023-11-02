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В Общественной палате предложили лишать уехавших артистов госнаград

В Общественной палате предложили лишать госнаград покинувших Россию артистов

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Антон Денисов/РИА Новости

Первый заместитель секретаря Общественной палаты, герой России Вячеслав Бочаров предложил Госдуме, Совету Федерации и правительству лишать наград артистов, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Сообщество», передают «Ведомости».

«Вы биографию [музыканта Андрея] Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) смотрели? У него государственных орденов больше, чем у меня», — сказал Бочаров.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов он заявил, что покинувших страну артистов следует лишать госнаград. В качестве примера Бочаров привел практику лишения звания Героя Советского Союза за «преступления против общества».

Это не первая попытка воздействия на работников культуры, уехавших из России. В мае 2022 года сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил разработать законопроект, запрещающий упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала СВО, поскольку «это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть». А в январе 2023-го депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила создать список артистов, которые не должны участвовать в проектах и появляться на площадках, финансируемых государством.

Ранее покинувший Россию актер Алексей Панин сфотографировался с паспортом США.

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