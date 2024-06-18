Ольга Орлова понадеялась поговорить с сыном Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова призналась в интервью с YouTube-каналом «Андрей Флор», что хотела бы поговорить с сыном артистки Жанны Фриске Платоном.
Орлова является крестной матерью Платона. Она понадеялась, что отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, смягчится и разрешит ей видеться с ребенком. Известно, что шоумен ограничивает общение сына с семьей Фриске и Орловой.
По словам Орловой, она верит, что «справедливость и здравый смысл все равно восторжествуют». Артистка также уточнила, что не планирует настраивать Платона против отца.
«Я Диме обещаю не злоупотреблять. Просто, на мой взгляд, это просто бессмысленно — вот так ограничивать. Я реально ничего не хочу сделать. Ничего плохого я ему не скажу», — пояснила певица.
Орлова и Фриске выступали вместе в группе «Блестящие» и впоследствии стали близкими подругами.
В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.
Ранее сестра Фриске Наталья опровергла, что выступает с песнями артистки на корпоративах.