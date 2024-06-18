Ольга Орлова понадеялась поговорить с сыном Жанны Фриске

Певица Ольга Орлова призналась в интервью с YouTube-каналом «Андрей Флор», что хотела бы поговорить с сыном артистки Жанны Фриске Платоном.

Орлова является крестной матерью Платона. Она понадеялась, что отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, смягчится и разрешит ей видеться с ребенком. Известно, что шоумен ограничивает общение сына с семьей Фриске и Орловой.

По словам Орловой, она верит, что «справедливость и здравый смысл все равно восторжествуют». Артистка также уточнила, что не планирует настраивать Платона против отца.

«Я Диме обещаю не злоупотреблять. Просто, на мой взгляд, это просто бессмысленно — вот так ограничивать. Я реально ничего не хочу сделать. Ничего плохого я ему не скажу», — пояснила певица.

Орлова и Фриске выступали вместе в группе «Блестящие» и впоследствии стали близкими подругами.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

Ранее сестра Фриске Наталья опровергла, что выступает с песнями артистки на корпоративах.