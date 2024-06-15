Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Отлетела в угол»: Талызина вспомнила о драке Ахеджаковой и Руслановой

Актриса Талызина рассказала, что Нина Русланова ударила Лию Ахеджакову из-за смеха

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспомнила о драке актрис Лии Ахеджаковой и Нины Руслановой. Воспоминаниями она поделилась в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия».

По словам Талызиной, эту историю со съемок фильма «Небеса обетованные» ей рассказал Валентин Гафт, которому она доверяла.

«И вот сцена — сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать», — рассказывает Талызина.

Русланова попросила Ахеджакову успокоиться, но во время второго дубля повторилось то же самое.

«Нина подходит к Лии и дает ей кулаком в лицо. И Лия отлетела в угол съемочной комнаты», — говорит 89-летняя Талызина.

Накануне Полина Гагарина объяснила, почему отказалась от дуэта с Лазаревым.

Ранее лейбл Бузовой заявил об ущербе в полмиллиона из-за небольшого клуба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами