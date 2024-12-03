Никас Сафронов раскрыл гонорары за шоу и выступления

Художник Никас Сафронов рассказал в беседе с NEWS.ru, что зарабатывает на участиях в шоу и выступлениях с лекциями и мастер-классами.

Сафронов признался, что его гонорар за подобные мероприятия может составлять от 300 тысяч рублей до миллиона. По словам портретиста, часть суммы он жертвует на благотворительность.

«Скажем, передал деньги бабушке, которую ударили в Ульяновске, помог ребенку из Сибири, сбитому машиной», — рассказал художник.

Сафронов отметил, что не знает точную сумму своей пенсии. Он заявил, что получает «что-то в районе 20 тысяч рублей». Эти деньги портретист тратит на оплату аренды мастерской.

В июле Сафронов рассказал, что отправляет братьям по 40 тысяч рублей, а сестре переводит в 1,5 раза больше, так как с ней живет много кошек и собак. По словам художника, он часто оплачивает старшему брату Владимиру одежду, продукты и регулярно отправляет его в подмосковные санатории.

Однажды, когда родственник был в отъезде, Сафронов зашел в его квартиру. Он увидел пакеты из-под кефира, которые использовались в качестве боксов для мусора, и решил избавиться от них. По словам Сафронова, позже брат сообщил ему, что в одном из пакетов лежала заначка — 1,5 миллиона рублей.

Ранее Никас Сафронов подарил портрет звезде «Великолепного века».