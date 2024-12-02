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«В нем есть искра»: «русская девушка» Джонни Деппа об идеале мужчины

Модель Власова заявила, что они с будущим мужем должны быть одной командой

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im__iuliia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Юлия Власова, которую называют русской девушкой голливудского актера Джонни Деппа, рассказала о своем идеале мужчины. Об этом она написала в ответ на вопрос одного из подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам девушки, с мужчиной, с которым она захочет создать семью, они должны быть одной командой. У него, продолжила Власова, должны быть мечты, желание развиваться и заботиться о близких, умение поддерживать и брать на себя ответственность.

«В нем есть искра — та энергия, которая делает его уникальным и настоящим», — добавила она.

Кроме того, в отношениях с мужчиной мечты, подчеркнула Власова, должна быть не только любовь, но и пространство для себя.

В октябре Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. 28-летняя модель познакомилась с голливудской знаменитостью три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находится в романтических отношениях. Тогда пара находилась в разлуке, так как девушка отдыхала в Москве. Сейчас она также находится в России.

Власова сетовала, что Депп пока не познакомился с ее родителями лично.

Ранее «русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикини.

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