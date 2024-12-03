Бывший муж Пелагеи снова запретил дочери уехать с певицей на каникулы

Московский областной суд встал на сторону бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина, по делу о выезде его дочери Таисии за границу. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителя Пелагеи Филиппа Рябченко.

Рябченко рассказал, что семилетняя Таисия осталась без поездки на море в новогодние праздники. По его словам, Телегин побоялся, что Пелагея увезет ребенка навсегда. Представитель артистки уточнил, что у знаменитости уже расписан гастрольный график в России на много месяцев вперед. А выступления на декабрь-январь были составлены с учетом зимних каникул дочери певицы.

«Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Но нет, Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать, как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка», — заявил представитель артистки.

По словам Рябченко, долгое время Телегин даже не пытался наладить контакт с дочерью. Только через несколько недель после подачи жалобы спортсмен вышел на связь с моей доверительницей. Она рассказала ему об успехах дочки в учебе, ее занятиях гимнастикой и конным спортом.

«Никаких поползновений поговорить с Тасей напрямую не было. Разумеется, никуда увозить дочь надолго никто не собирается, это полный бред и гнусные инсинуации», — поделился Рябченко.

Пелагея и ее представители планируют обжаловать решение суда.

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