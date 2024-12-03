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Звезда «Ворониных» назвал причину популярности сериала

Актер Дужников: сериал «Воронины» честно рассказывал о семье

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Sony Pictures Television Russia

Актер театра и кино Станислав Дужников в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причину популярности сериала «Воронины», сделавшего его известным среди телезрителей.

Он признался, что за десять лет съемок сериала коллеги по площадке стали для него второй семьей.

«Сыгравшая в сериале мою мать Анна Васильевна (актриса Анна Фроловцева) до сих пор переживает, звонит и спрашивает, как дела, не болею ли я, как питаюсь, советует одеваться потеплее», — говорит Дужников, отмечая, что экранная «мама» задает те же вопросы, что задавала настоящая, которой уже нет.

По мнению актера, «Воронины» были популярны потому, что честно рассказывали о том, что происходит в семье.

«Про передряги, про любовь и про то, что если случаются какие-то обиды, их нужно уметь прощать», — заключил он.

Накануне 51-летний Дужников был награжден памятным знаком «Чайка» за служение и преданность Московскому Художественному театру имени Чехова.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о выходе второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара».

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