На Warner Bros. подали в суд из-за сериала о Гарри Поттере

Компания Sky Group подала в суд на киностудию Warner Bros. из-за отказа сотрудничать с сериалом о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Иск подан в федеральный суд Нью-Йорка. По данным издания, отношения Sky Group и Warner Bros. ухудшились после информации о том, что компания планирует открыть конкурирующий стриминговый сервис Max. Согласно иску, Warner Bros. обязана финансировать и выпускать по четыре сериала в год, которые Sky Group смогла бы эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Среди них был проект о мальчике-волшебнике.

Как отмечает издание, Warner Bros. не выполнила условия договора и решила оставить себе сериал о Гарри Поттере, что и стало причиной иска.

В апреле HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщалось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год. Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф заявлял, что не имеет желания сниматься в телесериале. Он пожелал новому исполнителю Гарри «удачи в эстафете».

Ранее в HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру».