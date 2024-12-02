Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, как возраст повлиял на ее карьеру. 49-летняя звезда поговорила о своих новых ролях с изданием Times.

Она отметила, что, в отличие от многих других актрис, не разочарована своими «взрослыми» ролями. Кроме того, Джоли уверена, что стала лучше играть.

«С возрастом мне стали доставаться лучшие роли. И дело не в ролях, а в жизненном опыте, который я привношу в работу», — сказала она.

Накануне Джоли сделала редкое заявление о материнстве. В новом фильме «Мария» обладательница премии «Оскар» играет Марию Каллас — одну из самых влиятельных оперных певиц XX века. Когда Джоли спросили, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Каллас к пению, актриса напомнила о своем материнстве.

«Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Другие вещи не важны», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.