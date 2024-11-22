«Можете забрать все»: Анджелина Джоли сделала редкое заявление о материнстве

Американская актриса Анджелина Джоли сделала редкое заявление о материнстве. Новое интервью 49-летней звезды цитирует Page Six.

В новом фильме «Мария» обладательница премии «Оскар» играет Марию Каллас — одну из самых влиятельных оперных певиц XX века. Когда Джоли спросили, есть ли в ее жизни что-нибудь, что могло бы сравниться с любовью Каллас к пению, актриса напомнила о своем материнстве.

«Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Другие вещи не важны», — заявила она.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и актера Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Накануне Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном Ноксом. Они стали гостями церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая прошла в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню.