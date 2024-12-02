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Газманов объяснил, почему сын сменил фамилию: «Я под санкциями»

Певец Газманов назвал наложенные на него санкции одной из причин смены фамилии сыном

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Олег Газманов подтвердил в беседе с kp.ru, что его приемный сын Филипп сменил фамилию на Муравьев.

По словам Газманова, с одной стороны, сын не хочет пользоваться популярностью фамилии. Он отметил, что Муравьев – бизнесмен, который часто ходит на различные встречи. Однако из-за известного приемного отца к Филиппу приковано «другое внимание».

«А он хочет своими силами, сам, достичь всего в своей жизни. С другой стороны, я под санкциями, зачем лишний раз фамилии мелькать?» — рассказал артист.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

Газманов также внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

Газманов не раз заявлял, что не переживает из-за наложенных на него санкций.

Ранее Газманов рассказал, почему ИИ не заменит композиторов.

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