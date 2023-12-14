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Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей

«Звездач»: певец Киркоров подарил Margo ожерелье за 8 млн рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров подарил артистке Маргарите Овсянниковой, известной под псевдонимом Margo, бриллиантовое ожерелье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, Киркоров вручил Овсянниковой украшение стоимостью 8 млн рублей на ее вечеринке. На мероприятии также присутствовали журналистка Ксения Собчак, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и Егор Крид.

14 декабря Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 12 млн 323 тыс. 675 рублей. По какой причине певец стал должником, неизвестно.

При этом накануне Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Киркоров погасил все долги перед налоговой — тогда, по данным издания, исполнитель был должен 5 587 333 рубля.

В июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей. В то же время отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 млн рублей.

Ранее Киркоров послал журналистку из-за вопроса о новой пластике.

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