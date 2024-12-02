В области детской литературы в России появилось семь новых премий

Со следующего года в России будут присуждаться премии в области детской и подростковой литературы. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно сообщению кабмина, премии по 1,5 млн руб. правительство будет вручать в семи номинациях по решению межправительственного совета.

«Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории», — говорится в пресс-релизе.

Согласно тексту сообщения, награду также можно будет получить за вклад в развитие детской литературы.

В ноябре жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский. Женщина потребовала проверить издательство и магазины, где продаются комиксы, по двум статьям: изготовление порнографии с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих. Полиция в ходе проверки не нашла в аниме ничего предосудительного.

Ранее детский писатель призвал не избегать жестокости в сказках.