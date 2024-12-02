Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В области детской литературы в России появилось семь новых премий

Премьер Мишустин учредил премии в области детской и подростковой литературы

close
Shutterstock

Со следующего года в России будут присуждаться премии в области детской и подростковой литературы. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно сообщению кабмина, премии по 1,5 млн руб. правительство будет вручать в семи номинациях по решению межправительственного совета.

«Награды получат авторы лучших прозаических произведений для детей и для подростков, а также поэты, написавшие лучшие детские и лучшие подростковые стихи. Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории», — говорится в пресс-релизе.

Согласно тексту сообщения, награду также можно будет получить за вклад в развитие детской литературы.

В ноябре жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский. Женщина потребовала проверить издательство и магазины, где продаются комиксы, по двум статьям: изготовление порнографии с несовершеннолетними и оскорбление чувств верующих. Полиция в ходе проверки не нашла в аниме ничего предосудительного.

Ранее детский писатель призвал не избегать жестокости в сказках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами