«10 тысяч шагов в день»: Марк Тишман раскрыл секрет своего цветущего вида

Певец и композитор, участник шоу «Фабрика звезд» Марк Тишман раскрыл секрет своего цветущего вида в 45 лет. Его цитируют «Аргументы и факты».
По словам Тишмана, он не сторонник аскез и диет, но знает меру.
«Мне нравится эту жизнь вкушать и ощущать ее во всей палитре. Важно не просто прожить долго, а быть активным», — сказал он.
Тишман перечислил людей, которые восхищают его своей активной позицией в старшем возрасте: это композитор Александра Пахмутова и поэт Андрей Дементьев (1928–2018). По его словам, этих людей объединили небезразличие и любопытство.
Кроме того, добавил он, презрение по отношению к миру и другим может состарить человека на 10–15 лет.
Марк Тишман также признался, что много ходит пешком.
«Для меня 10 тысяч шагов в день — норма. Стараюсь как можно чаще бывать на свежем воздухе. Спортзал посещаю по мере возможности. Встаю на беговую дорожку и так далее», — уточнил он.
Накануне Марк Тишман признался, что почти породнился с Юлией Паршутой.
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