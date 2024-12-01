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«10 тысяч шагов в день»: Марк Тишман раскрыл секрет своего цветущего вида

Певец Марк Тишман заявил, что выглядит молодо в 45 лет благодаря активности

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Пресс-служба НТВ

Певец и композитор, участник шоу «Фабрика звезд» Марк Тишман раскрыл секрет своего цветущего вида в 45 лет. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Тишмана, он не сторонник аскез и диет, но знает меру.

«Мне нравится эту жизнь вкушать и ощущать ее во всей палитре. Важно не просто прожить долго, а быть активным», — сказал он.

Тишман перечислил людей, которые восхищают его своей активной позицией в старшем возрасте: это композитор Александра Пахмутов­а и поэт Андрей Дементьев (1928–2018). По его словам, этих людей объединили небезразличие и любопытство.

Кроме того, добавил он, презрение по отношению к миру и другим может состарить человека на 10–15 лет.

Марк Тишман также признался, что много ходит пешком.

«Для меня 10 тысяч шагов в день — норма. Стараюсь как можно чаще бывать на свежем воздухе. Спортзал посещаю по мере возможности. Встаю на беговую дорожку и так далее», — уточнил он.

Накануне Марк Тишман признался, что почти породнился с Юлией Паршутой.

Ранее певец Usher призвал ради молодости и здоровья кататься на роликах.

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