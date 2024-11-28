Актер Гела Месхи призвал ценить эпоху российских 90-х

Звезда сериала «Лихие» Гела Месхи в интервью «Газете.Ru» рассказал о непростом детстве. Он отметил, что — несмотря на старания родителей — полностью избежать криминала во время взросления не сумел.

«Я бы не сказал, что смог это [путь криминала] обойти. Я же из Гори, наполовину грузин и русский. Во время абхазской войны папа с мамой эмигрировали сюда, на юго-запад Москвы. И улица меня воспитала, так что всякое было — драки, разборки. Родители постоянно переживали за меня, мама плакала, папа плакал — а Гела шел вперед. Вырос при олимпийской сборной, занимался греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, боксом, настольным теннисом, футболом», — заявил 38-летний актер.

Он также назвал 90-е в России «тяжелым временем», однако призвал нынешнее поколение «знать и ценить» тот период.

«Тогда было тяжелое время, все пытались выживать и находить деньги. Каждый был прав со своей стороны — хотел есть, принести что-то домой жене, детям. Я рад, что это миновало и есть другое поколение. Но нужно знать и ценить то, что это было. Ребята-спортсмены, которые приходили в группировки, делали это не просто так, а чтобы выжить и помочь своей семье», — сказал Месхи, добавив, что некоторые его знакомые становились участниками криминальных историй.

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