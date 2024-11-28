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«Этого не могло быть в 1970-х»: режиссер Диван обвинила фильм «Эммануэль» в гендерном неравенстве

Режиссер фильма «Эммануэль» Диван раскритиковала одноименный роман за патриархат

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Одри Диван в интервью для «Газеты.Ru» рассказала, чем ее новый фильм «Эммануэль» отличается от одноименной скандальной ленты 1974 года. По словам постановщицы, хотя в основу обеих картин легло одно и то же произведение — роман писательницы Эммануэль Арсан, — новая экранизация уделяет все внимание главной героине, тогда как в прошлом фильме, в силу устаревших сейчас стереотипов, она была лишь объектом для окружающих персонажей.

«Однажды ко мне в руки попал роман Эммануэль Арсан. Прочла его просто из любопытства. Прежде всего потому, что я никогда не видела полностью фильм (1970-х годов. — «Газета.Ru»). Никогда не досматривала до конца — не чувствовала, что это мое. Книга оставила двойственное впечатление. Она наполнена множеством невыносимых пережитков 50-х годов: не подвергаемый сомнению патриархат, триумф колониализма… Но в то же время написана женщиной от первого лица. Героиня там — скорее субъект, чем объект, а это не могло быть произнесено в фильме 1974 года. Первым делом я решила вернуть власть самой Эммануэль, сделать ее субъектом в своей собственной истории. Я хотела разорвать связь с предыдущим фильмом. Хотела рассказать историю женщины, которая не испытывает удовольствия и решает его обрести», — поделилась Диван.

«Эммануэль» Одри Диван вышла в российский прокат 28 ноября. Главную роль в эротическом триллере исполнила звезда «Портрета девушки в огне» Ноэми Мерлан.

Полное интервью с создательницей ленты читайте здесь.

Ранее актриса Ноэми Мерлан заявила, что в детстве ее домогались на работе.

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