Актриса Ноэми Мерлан раскрыла секрет эротических сцен фильма «Эммануэль»

Актриса Ноэми Мерлан в интервью для «Газеты.Ru» рассказала, как проходила работа по созданию откровенных сцен фильма «Эммануэль». Эротический триллер, новая экранизация знаменитого одноименного романа Эммануэль Арсан (он также лег в основу скандальной ленты «Эммануэль» 1974 года), вышел в российский прокат 28 ноября.

«Мы очень рано занялись откровенными сценами вместе с Одри (Диван, режиссером фильма. — «Газета.Ru») и Стефани Шен, хореографом и коучем по интимности, с которой я раньше работала над картиной Жака Одиара «Париж, 13-й округ». Мы искали, как показать воссоединение со своим желанием, какие позы можно выбрать, чтобы визуализировать эволюцию. Это тонкий момент — как без слов, без всего, показать, что сначала у героини секс лишен удовольствия и как она в конце концов учится его получать. Я абсолютно доверяла Одри и Стефани. Меня интересует и будоражит разговор о сексуальности, особенно о женской сексуальности», — призналась актриса.

Француженка Ноэми Мерлан известна по ролям в «Портрете девушки в огне», «Сердцееде», «Джамбо», «Роковой ночи в Париже» и «Шопоголиках».

Полное интервью с Мерлан читайте здесь.

Ранее Мерлан призналась, что ребенком стала жертвой домогательств.