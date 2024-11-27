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Бондаренко назвал постельную сцену с Бузовой лучшей в своей карьере

Актер Бондаренко похвалил постельную сцену с Бузовой

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Ольга Бузова/YouTube

Актер Станислав Бондаренко в интервью Лауре Джугелии похвалил певицу Ольгу Бузову за совместную работу в клипах.

Бондаренко играл возлюбленного Бузовой в клипах «Позови» и «Верни». В первом артисты сыграли, как целуются на разделочном столе и занимаются сексом. Актер назвал эту постельную сцену лучшей, которая была в его карьере. Он заявил, что клип был снят красиво и интересно.

Бондаренко признался, что восхищается Бузовой. Он назвал певицу суперженщиной и большой работягой.

«Я Оле сказал: «Вот, Оль, твое поведение – это не может быть поведение глупой женщины. Ну никак не может! Ты такая молодец. Как бы к тебе ни относились, все равно молодец», — поделился актер.

Бузова снялась в эротической сцене с актером Станиславом Бондаренко для своего клипа «Позови» в сентябре 2023 года. Для нее это был первый опыт подобных съемок.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

Ранее Роман Костомаров оценил Бузову в шоу «Ледниковый период».

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