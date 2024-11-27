Дочь Славы рассказала о предложении сыграть «грязную проститутку»

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей предлагали сыграть «грязную проститутку» в сериале Сарика Андреасяна.

Морозова отказалась от проб. Артистка заявила, что никогда не снимется голой. Она объяснила, что не хочет этого делать, так как у нее подрастает сын. Актриса уточнила, что хотела бы поработать с Андреасяном в других проектах.

По словам Морозовой, сейчас у нее в планах закончить театральный институт, сниматься и участвовать в различных проектах. Актриса также хочет играть в театре.

«Театр – это постоянный тренинг. А еще у меня творческая студия рядом с моим институтом. Это очень удобно», — поделилась артистка.

Морозова родила сына 30 марта 2023 года от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу.

По словам Славы, роль бабушки оправдывает все ее «ужасные действия». Артистка намекала на скандальные видеообращения в социальных сетях и судебные разбирательства с хирургом Тимуром Хайдаровым.

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