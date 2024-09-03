Певица Слава рассказала о своей необычной болезни

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о своей необычной болезни — дислексии. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Славы, ей было сложно учиться, в школе. потому что тогда о дислексии было известно мало.

«Как это проявляется: это нарушение чтения, речи. В моем случае, это переставление слогов и переставление строк, и это не только в написании, но и в цифрах. До сих пор мне сложно сказать, где брови, а где ресницы», — сказала она.

Артистка отметила, что в шоу-бизнесе ее понимает певица Зара, которая помогает занимающемуся дислексией фонду.

«Есть определенные авторы, которые подходят для дислексиков, например, Пушкин, Куприн. Их легко читать, потому что пишут, как будто специально для дислексиков. Очень много разных степеней этой болезни, они по-разному все появляются, но есть специальные авторы, которых лучше как раз читать, а не слушать. Дислексик даже на слух иногда не может воспринимать информацию», — призналась звезда в эфире утренней передачи.

Накануне дочь певицы Славы, актриса Александра Морозова призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией из-за набранного веса и того, что не могла реализовываться в карьере

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