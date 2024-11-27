Ани Лорак анонсировала свадьбу с потомком африканских шаманов

Певица Ани Лорак анонсировала вторую свадьбу. Об этом пишет «Пятый канал».

По словам Ани Лорак, она хочет выйти замуж за 48-летнего массажиста и инструктора по йоге Исаака Виджраку, называющего себя потомком африканских шаманов. Певица познакомилась с мужчиной на одном из его тренингов.

«Что такое любовь? Химия. Она как-то случилась», — заявила женщина.

Ее новая песня «Мужчина мой» посвящена новому партнеру. На критику своего выбора артистка реагирует философски, говоря, что невозможно угодить всем.

«Выйдешь, понимаете, будешь говорить: «Я люблю». «Не того любишь». И можешь не прожить свою жизнь», — рассуждает Ани Лорак.

Накануне дочь певицы Ани Лорак рассказала в личном блоге о травле. 13-летняя Софья Налчаджиоглу заявила, что ее оскорбляли даже из-за национальности.

Отец Софьи — гражданин Турции Мурат Налчаджиоглу. Певица в 2019 году официально развелась с супругом. Звезда рассказывала в интервью, что бизнесмен просил дать ему еще один шанс и она пыталась смириться с изменой, чтобы сохранить семью, но позже решила идти до конца.

Ранее Ани Лорак дала редкий комментарий о предстоящей свадьбе.