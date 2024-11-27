Москвичка судится с Театром Олега Табакова из-за испорченного дивана

Жительница Москвы подала в суд на театр Театра Олега Табакова, обвинив культурное учреждение в порче ее кожаного дивана. Об этом сообщает РИА Новости.

В иске говорится, что мебель оказалась испорчена после нескольких затоплений квартиры женщины, которые произошли в 2021, 2022 и 2023 годах. Москвичка потребовала на суде, чтобы театр компенсировал ей стоимость дивана.

Ее недвижимость находится под помещением театра, каждый раз женщина составляла акты о повреждениях.

Представитель театра, в свою очередь, не согласился с размером ущерба. В результате суд назначил экспертизу, которую обязали оплатить Театр Олега Табакова.

По информации РИА Новости, сейчас дело приостановлено. Театр уже внес 48 тыс. рублей на специальный счет для проведения экспертизы.

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