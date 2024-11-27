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Москвичка судится с Театром Олега Табакова из-за испорченного дивана

РИА Новости: москвичка потребовала компенсацию с Театра Олега Табакова за диван

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Жительница Москвы подала в суд на театр Театра Олега Табакова, обвинив культурное учреждение в порче ее кожаного дивана. Об этом сообщает РИА Новости.

В иске говорится, что мебель оказалась испорчена после нескольких затоплений квартиры женщины, которые произошли в 2021, 2022 и 2023 годах. Москвичка потребовала на суде, чтобы театр компенсировал ей стоимость дивана.

Ее недвижимость находится под помещением театра, каждый раз женщина составляла акты о повреждениях.

Представитель театра, в свою очередь, не согласился с размером ущерба. В результате суд назначил экспертизу, которую обязали оплатить Театр Олега Табакова.

По информации РИА Новости, сейчас дело приостановлено. Театр уже внес 48 тыс. рублей на специальный счет для проведения экспертизы.

Недавно сообщалось, что известного по роли Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» актера Александра Галибина засудила страховая компания.

В 2021 году в петербургской квартире Галибина на Мытнинской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за аварии пострадала квартира ниже этажом. Имущество соседа звезды «Мастера и Маргариты» покрыла страховка, поэтому страховая компания подала иск против Галибина, чтобы взыскать убытки.

Ранее стало известно, что дети Градского подали жалобу на решение суда о его наследстве.

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