Экс-ведущий «Модного приговора» об эмиграции: «Изгнать Россию из сердца нельзя»

Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал эмиграцию «совершенно лотерейным билетиком». Своим мнением историк моды поделился на YouTube-канале «Нежный редактор».

«Кому-то повезло, кому-то нет. Много зависит от ваших способностей и энергии — таланту к языкам, к работоспособности, к коммуникабельности», — пояснил Васильев.

Он также заявил, что образ России для него заключается в литературе, поэзии, музыке, балете, живописи и архитектуре — в том, что никто не может отнять у уехавших за рубеж россиян.

«Поймите, нас можно изгнать из России. А Россию из нашего сердца изгнать нельзя, даже если кому-то очень хочется», — заявил он.

На данный момент Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года историк моды признавался, что работает не в России, поскольку на родине он находится «в черном списке».

Васильев вел программу «Модный приговор» с 2009 года. После начала специальной военной операции передачу сняли с эфира. В апреле 2024 года шоу вернули. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Место историка моды занял стилист Александр Рогов.

Ранее стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что перестал быть уверен в будущем после эмиграции.