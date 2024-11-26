Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале «Зарядье»

Проект «Зал «Зарядье» — детям» представит в декабре и январе интерактивные концерты и симфонические спектакли. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Так, 7 и 8 декабря в концертном зале пройдет симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». Действо совместит в себе интерактив, буффонаду театра «Странствующие куклы господина Пэжо», воздушную акробатику и компьютерную графику.

На этой же площадке 14 и 21 декабря состоится премьера симфонической сказки «Снежная королева». Гости смогут увидеть концерт с выступлениями чтецов и музыкантов.

Организаторы сообщают, что действо будет сопровождаться ярким видеорядом, костюмами и декорациями.

Интерактивный беби-концерт «Наряжаем елку» пройдет в «Зарядье» 22 декабря.

Праздничный концерт для детей «Новогоднее чудо» состоится 29 декабря. В нем примет участие хор «Аврора» Детской школы искусств имени Крайнева, который исполнит произведения русских и зарубежных композиторов, рождественские песни и гимны.

На следующий день, 30 декабря, у самых юных слушателей появится возможность отправиться на «Завтрак с Щелкунчиком». Перед тем, как ознакомить гостей с музыкальным наследием Петра Чайковского, организаторы угостят детей сладким завтраком.

Также 30 декабря пройдет представление «Нелли Букашкина и новогоднее приключение».

3 января народный артист России Евгений Миронов и актриса Александра Урсуляк вместе с музыкантами расскажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк» и станут героями музыкально-литературной композиции «Карнавал животных».

8 января на сцене зала «Зарядье» оживет волшебная история про таинственную страну Нарнию.

18 января актер Евгений Князев прочтет «Рождественские истории» Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации.

19 января юных гостей познакомят со сказкой «Щелкунчик» и «королем» музыкальных инструментов — органом.