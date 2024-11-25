Хилькевич вышла на работу спустя два месяца после родов: «Поздравьте меня»

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Stories ролик своего возвращения на проект «УТРО. ТНТ» спустя два месяца после родов.

«Официально вышла на работу, поздравьте меня», — написала артистка.

Ее рабочий день, поделилась Хилькевич, начался в шесть утра. Звезда «Универа» также выложила шуточное видео, как чокается кружкам с кофе со своим соведущим. Она призналась, что с огромной радостью возвращается к работе, однако постоянно думает о своей дочери.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

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