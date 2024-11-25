Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоянов вспомнил, как внучка Брежнева «заложила» его перед дедом

Актер Стоянов: начал седеть, когда рассказывал Леониду Брежневу анекдот про него

close
Start

Актер Юрий Стоянов признался на «Шоу Воли», что был вынужден рассказать генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу анекдот про него.

«Меня заложили просто. Его внучка сказала: «Дедушка, а вот Юра Стоянов про тебя потрясающие анекдоты рассказывает. Я, наверное, тогда начал [cедеть]. Вы не можете себе представить, что испытывает человек [в подобные моменты]», — поделился актер.

Брежнев, вспомнил Стоянов, попытался его успокоить перед выступлением фразой: «Я никому не расскажу». Актер был сбивчив и безэмоционален, когда рассказывал шутку, а под конец даже уточнил, что завершил свое выступление. Тогда генсек ЦК КПСС, выдержав долгую паузу, посоветовал Стоянову больше никогда не рассказывать анекдоты от его имени. Государственный деятель признался, что делает это лучше.

«Идет пресс-конференция в ЦК КПСС, и Леонид Ильич спрашивает у журналистов: «Есть ли ко мне еще вопросы?» А журналисты говорят: «Нет, вопросов больше нет». Леонид Ильич Брежнев насупился так, стукнул кулаком по трибуне и сказал: «Как это нет вопросов? У меня еще три ответа», — вспомнил шутку Стоянов.

По словам народного артиста России, он встретился с Брежневым на дне рождения его внучки Веры. Она была подругой актера, училась в том же институте.

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что его жена подралась с фанаткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами