Стоянов вспомнил, как внучка Брежнева «заложила» его перед дедом

Актер Юрий Стоянов признался на «Шоу Воли», что был вынужден рассказать генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу анекдот про него.

«Меня заложили просто. Его внучка сказала: «Дедушка, а вот Юра Стоянов про тебя потрясающие анекдоты рассказывает. Я, наверное, тогда начал [cедеть]. Вы не можете себе представить, что испытывает человек [в подобные моменты]», — поделился актер.

Брежнев, вспомнил Стоянов, попытался его успокоить перед выступлением фразой: «Я никому не расскажу». Актер был сбивчив и безэмоционален, когда рассказывал шутку, а под конец даже уточнил, что завершил свое выступление. Тогда генсек ЦК КПСС, выдержав долгую паузу, посоветовал Стоянову больше никогда не рассказывать анекдоты от его имени. Государственный деятель признался, что делает это лучше.

«Идет пресс-конференция в ЦК КПСС, и Леонид Ильич спрашивает у журналистов: «Есть ли ко мне еще вопросы?» А журналисты говорят: «Нет, вопросов больше нет». Леонид Ильич Брежнев насупился так, стукнул кулаком по трибуне и сказал: «Как это нет вопросов? У меня еще три ответа», — вспомнил шутку Стоянов.

По словам народного артиста России, он встретился с Брежневым на дне рождения его внучки Веры. Она была подругой актера, училась в том же институте.

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