Малышева сообщила о госпитализации матери

Телеведущая и врач Елена Малышева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 90-летняя мать Галина Морозова снова попала в больницу.

Малышева назвала огромным счастьем, что ее мать жива. Она поделилась новым фото с родителем. Телеведущая также поздравила Морозову с Днем матери.

«Она по-прежнему бесконечно любит нас – своих детей, любит своих внуков, любит правнуков. Мама скучает без папы. Когда она мне говорит об этом, я плачу. Папы нет с нами уже 15 лет. И я тоже скучаю… Спасибо богу за то, что у меня такая прекрасная мама, спасибо за то, что она встретила нашего папу, спасибо за семью, в которой мы выросли», — заявила телеведущая.

В ноябре 2023 года Малышева сообщила, что у ее матери «слабеет разум». Она заявила, что женщина впервые не смогла сесть в машину. По словам Малышевой, она делает все возможное, чтобы поддерживать работу мозга матери. Она созванивается с членами семьи и просит их делиться с родственницей хорошими воспоминаниями.

В феврале Малышева рассказала, ее мать перестала ходить из-за проблем со здоровьем.

Ранее звезде «Семнадцати мгновений весны» потребовалась экстренная помощь врачей.