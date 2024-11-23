Стало известно об аукционе на билеты на «Щелкунчика» в Большом театре

Большой театр планирует продавать билеты на свой балет «Щелкунчик» через интернет-аукцион, стало известно Telegram-каналу Mash.

Часть билетов, по данным канала, в театре планируют продавать по системе интернет-торгов. Стартовая цена и шаг ставки зависят от категории места. Если ставка не повышается какое-то время, билет будут закрывать и давать победителю время на выкуп. Если покупка не завершится, билет вернут в продажу.

Аукционная система, уточнил Mash, стала одной из причин, почему на популярного у москвичей и гостей столицы «Щелкунчика» до сих пор не открыта продажа билетов. Такая же концепция действует в Венской опере.

Уточняется, что аукцион должен частично решить проблему перекупщиков, продающих билеты во много раз дороже заявленной цены.

Недавно народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян. Также артист напомнил театрам России, что они существуют за счет налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что Большой театр продает билеты на «Щелкунчик» за 50 млн рублей.