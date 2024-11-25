Олег Майами объяснил поцелуй с Бузовой: «Не с кем»

Рэпер Олег Майами заявил на концерте, что дружит с Ольгой Бузовой и поддерживает ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Майами отметил, что, несмотря на дружбу, они иногда целуются.

«Потому что ни у меня, ни у нее не с кем целоваться. Мы есть друг у друга как плечо надежное, так и губы надежные. Олег-надежные-губы здесь! Желаю вам всем такого друга! Если у тебя нет никого – сосись с другом!» — рассказал артист.

В ноябре Олег Майами и Ольга Бузова выпустили совместный клип на трек «Такси». После артисты поцеловались на концерте, чем спровоцировали слух о романе. Бузова заявила, что происходящее в клипе было «по-настоящему». Она также призналась, что не играет никакую роль, когда смотрит на артиста «влюбленными глазами» и «дурачится». По словам телеведущей, в ее отношениях с коллегой присутствует влюбленность.

19 ноября «СтарХит» сообщил, что Бузову засняли во время примерки свадебного платья в одном из бутиков Москвы. Певица отказалась комментировать это видео.

Ранее Бузова стала крестной матерью.