Джиган споет с Валей Карнавал

Певица Валя Карнавал сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что запишет совместный трек с рэпером Джиганом.

Карнавал опубликовала кадры с рэпером со студии звукозаписи

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

Карнавал также пробовала себя в качестве певицы. В 2020-м она представила дебютный сингл «Психушка».

В 2021 году Карнавал оказалась в центре скандала. Блогерша поссорилась с Ларисой Долиной на шоу Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) «Музыкалити». Тогда джазовая певица обвинила свою молодую коллегу в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В 2023-м знаменитости помирились на шоу «Неформат».

В марте 2024-го Долина заявила, что согласна обучать Карнавал пению после их публичного конфликта. Исполнительница добавила, что хочет спеть с блогершей дуэтом.

Ранее Валя Карнавал ответила на слухи о применении «Оземпика».