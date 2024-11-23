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Звезда шоу «Голос» похудел на 100 кг за год

Певец Умханов похудел на 100 кг за год

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Телеграм-канал «Шарип Умханов (Шариф)»

Звезда вокального шоу «Голос» Шарип Умханов похудел на 100 кг за один год. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ровно год назад я поставил перед собой цель. И сегодня могу точно сказать, что я выполнил эту задачу», — написал он.

Певец опубликовал фотографии, сделанные до и после похудения.

По словам Умханова, он не прибегал к бариатрическим операциям, не пользовался препаратом «Оземпик» и не изнурял себя физическими тренировками.

Певец отметил, что снижал вес плавно, корректируя образ жизни и рацион.

Шарип Умханов принимал участие в шоу «Голос» в 2013 году. Он вышел на сцену с песней группы «Scorpions» «Still Loving You», наставником артиста был Александр Градский.

Артист дошел до полуфинала, где уступил певцу из Белоруссии Сергею Волчкову.

Накануне певица Анна Семенович вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером, который худеет на «российском Оземпике».

Ранее звезда «Полицейского с Рублевки» София Каштанова призналась, что похудела «благодаря» заболеванию щитовидки.

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