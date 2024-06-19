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Режиссер Светлана Дружинина представила новых гардемаринов в европейской стране

В Болгарии Дружинина представила новых гардемаринов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Народная артистка России и создательница серии фильмов о гардемаринах Светлана Дружинина представила новые части приключенческой саги: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» в Российском культурно-информационном центре в Софии (Болгария). Первый из двух фильмов был показан десяткам горожан и российских соотечественников, пишет ТАСС.

«Я очень люблю все свои фильмы о гардемаринах, потому что они рассказывают о жизни этих романтиков, которые рискуют, спасают, влюбляются и преодолевают препятствия. Меня интересует не только их молодость, которая так быстро проходит, но и как они живут, развиваются, побеждают и становятся сильнее со временем», — поделилась своими мыслями Дружинина в интервью с журналистами.

Режиссер также выразила радость возможности вернуться к любимым персонажам. «За время работы над этой сагой, которая длится уже более 30 лет, наши герои выросли, но остались такими же замечательными личностями, с которыми мы дружим. Это Харатьян, Михаил Мамаев, который впечатлил всех своим дебютом в фильме в роли военного журналиста на специальной операции, и, конечно, один из самых любимых зрителями — Саша Домогаров», — подчеркнула она.

Дружинина отметила работу новых актеров саги — Ники Здорик и Андрея Лаптева. «В моих фильмах всегда есть дебютанты, и в этот раз это Ника Здорик и Андрей Лаптев из Белоруссии. Они продолжают традицию того, что актеры, начавшие карьеру с нуля у меня, добиваются успеха», — поделилась онп своими впечатлениями.

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