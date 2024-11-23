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Отец находящегося в СИЗО Шарлота рассказал, чего ждет после ходатайства РПЦ

Отец Шарлота Валерий выразил надежду, что после ходатайства РПЦ суд снимет обвинение с певца

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Отец певца Шарлота Валерий подтвердил, что ходатайство РПЦ поступило в Самарский областной суд, и выразил надежду, что инстанция примет его во внимание. Об этом сообщило издание «Подъем».

По словам Валерия Шарлота, они с находящимся в самарском СИЗО сыном ждали этого письма, сейчас суд исследует ходатайство.

«Ну, там, как говорится, исследовать-то нечего, поскольку церковь свою оценку дала. Я надеюсь, конечно, суд должен с этим считаться, это официальное письмо», — сказал он.

Эдуард Шарлот обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в оскорблении чувств верующих, и именно по этому пункту родные ждут от суда снисхождения.

По словам Валерия Шарлота, в действиях его сына не было оскорбления чувств верующих, а только оскорбление патриарха, перед которым артист извинился.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

В письме РПЦ, отправленном в суд, отмечается, что патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил прекратить его преследование по статье об оскорблении чувств верующих. Такая возможность предусмотрена в Уголовном кодексе РФ «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной».

Ранее у Шарлота не выявили психических расстройств.

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