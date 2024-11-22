Автор концепции нового пространства на заводе «Метмаш» рассказал о создании проекта

Визуальная концепция нового пространства музыкальных культур TAU, созданном на бывшем заводе «Метмаш», строится на основе промышленной архитектуры здания, истории столичного завода. Об этом сообщил автор архитектурной концепции проекта Иван Шильников.

«В основе большинства объектов, наполняющих TAU, лежит образ металлической трубы — как отсылка к металлургическому прошлому пространства», — рассказал Иван Шильников.

Он сообщил, что в корпусе на 6700 квадратных метрах разместились танцпол на 1500 человек, несколько студий звукозаписи, школа электронной музыки, магазин книг и пластинок, арт-пространство и коворкинг.

По его словам, эстетика советского индустриального прошлого трансформируется в стиль современного творчества и искусства.

Шильников подчеркнул, что новые архитектурные формы и содержательная составляющая отдают дань прошлому этого места.

Напомним, 13 и 14 ноября на бывшем заводе «Метмаш» прошел форум «Культура. Медиа. Цифра».

В нем приняли участие российские и зарубежных режиссеры, продюсеры, представители новых медиа, PR и маркетинга, IT-технологий, киберспорта и геймдева.

На форум приехали режиссеры Оливер Стоун, Люк Бессон, Эмир Кустурица, Лян Ду и другие деятели культуры.

Программа открытия нового пространства, которая стала продолжением креативного форума, была построена вокруг симфонического плаката «Завод. Музыка машин» композитора Александра Мосолова.

Музыкант Юрий Усачев и симфонический ансамбль «Персимфанс» создали на основе партитуры советского авангарда масштабный электро-акустический перформанс.

Современную редакцию дополнили расширенные инструментальные техники, танцевальные биты, импровизации солистов оркестра.

В вечерней музыкальной части открытия пространства приняли участие мировые звезды обладатель премии «Гремми» Mark Knight и DJ Pierre.