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«Пустой взгляд»: Влад Лисовец рассказал о пережитом кризисе

Стилист Лисовец признался, что тяжело переживал кризис среднего возраста

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Пресс-служба НТВ

Стилист Влад Лисовец в интервью YouTube-каналу «Модный подкаст» рассказал о пережитом кризисе среднего возраста.

По словам 52-летнего Лисовца, из-за кризиса он перестал сниматься на телевидении — стилист понял, что работает на износ не на своей работе.

«Я помню, что смотрел один из последних эфиров и словил свой пустой взгляд. А все знают, что 40 лет — это серьезный кризис у мужчин, очень тяжелый», — поделился он.

Кроме того, в это время он потерял отца и осознал, что нужно менять жизнь.

«Хочется жить свободно, а формат всегда загоняет тебя в кольцо, и ты не можешь быть другим, а мне очень хотелось быть разным», — признается стилист.

Накануне Влад Лисовец призвал хулиганить в образах на Новый год.

Ранее Лисовец назвал секрет успеха французской актрисы Брижит Бардо.

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