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Дима Билан презентовал новый клип на благотворительном лектории журнала «Москвичка» и Moss

Дима Билан представил новый клип на лектории журнала «Москвичка» и Moss

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Журнал «Москвичка»

Певец Дима Билан представил новый клип на благотворительном лектории журнала «Москвичка» и Moss. Клип был создан совместно с волонтерским проектом из Барнаула «Михутка», с которым артист сотрудничает много лет.

Лекция про благотворительность, организованная журналом «Москвичка», состоялась 20 ноября в отеле Marco Polo на Патриарших прудах в Москве. Хедлайнером мероприятия стал Дима Билан.

Билан отметил, что в сентябре 2023 года в Барнауле впервые состоялся уникальный творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Особенный вокал. Дети», на котором одержала победу слабовидящая 10-летняя Велимира Шадрина. Главным призом творческого конкурса была запись авторской песни, добавил артист.

«Я приехал сюрпризом на финал конкурса, чтобы познакомиться с конкурсантами и поздравить победительницу! Велимира специально приехала на запись в Москву, и мы вместе на студии записали такую трогательную и душевную песню про особенный мир детей, которые неразделимы», — поделился Билан.

Лекторий также посетили представители крупнейших российских благотворительных организаций, в том числе Алла Маллабиу (фонд «Я тебя слышу»), Ирина Стерих (фонд «Друзья»), Елена Мартьянова (фонд «Вера»), Дарья Байбакова (фонд «Ночлежка) и Елена Зубова (фонд «Подсолнух»).

Текущей осенью журнал «Москвичка» и MOSS каждую среду проводят лекции на разные темы: психология, искусство, сталкинг, гостеприимство и другие. При этом все вырученные с продажи билетов на лекторий средства передаются разным благотворительным фондам. За октябрь журнал собрал на благотворительность 746 тыс. рублей.

В январе Дима Билан побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра ДНР.

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