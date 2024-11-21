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Невестка Королевой сменила фамилию

Невестка Королевой Валынкина сменила фамилию на Глушко

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melissa_foxs_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка Наташи Королевой Мелисса Валынкина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сменила фамилию.

Валынкина опубликовала фото паспорта. Теперь она официально Глушко.

«Ура, наконец-то получила паспорт», — поделилась блогерша.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Королева потратила на свадьбу сына 3 миллиона рублей. Сергей Глушко и артистка подарили молодоженам квартиру в Москве.

Глушко-младший познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала. По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

В октябре Валынкина высмеяла, что ушла из стриптиза ради квартиры в Москве. Валынкина призналась, что ей смешно такое слушать. Она уверила, что никто не заставлял ее уходить из стриптиза, а недвижимость стала свадебным подарком от свекра и свекрови.

Ранее актер сериала «СуперИвановы» женился.

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