Актер сериала «СуперИвановы» женился

xenichez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Станислав Румянцев женился на артистке Алине Бородиной. Он опубликовал фото со свадьбы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Жена Румянцева Бородина рассказала, что они организовали торжество за три дня. Актеры сами были ведущими, а невеста случайно нашла себе платье на сенном рынке.

Известно, что Станислав Румянцев встречался с Равшаной Курковой. Ходили слухи о том, что артисты тайно поженились, однако эта информация не подтвердилась.

Румянцев выступал в театрах «Сатира», DOC, имени Мейерхольда и Маяковского. Он также участвовал в постановке «Машина Мюллер» Кирилла Серебренникова.

В 2014-м Румянцев дебютировал в кино в психологическом детективе «Майя». В его фильмографии 17 работ. Он играл в таких проектах, как «СуперИвановы», «Федя. Народный футболист», «Жена Чайковского», «Трудные подростки», «Большая игра», «Гуляй, Вася!», «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!», «За час до рассвета».

21 августа сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко женился на стилистке и бывшей стриптизерше Мелиссе Валынкиной. Артистка потратила на свадьбу сына 3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько Наташа Королева потратила на отдых на Мальдивах.