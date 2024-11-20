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Сан-Саныч из «Сватов» заявил, что в России его ждала бы карьера дворника

Актер Феклистов признался, что не планирует возвращаться из Испании в Россию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Александр Феклистов, сыгравший Сан-Саныча в сериале «Сваты», признался, что не планирует возвращаться из Испании в Россию. Об этом он рассказал в подкасте с Марком Лави и Антоном Привольновым.

По словам Феклистова, в Испании он не востребован как актер, поэтому изучает местную кухню, много читает, пишет и смотрит кино.

«Мне не скучно, мне интересно», — размышляет он.

Уехавший из России после начала специальной военной операции на Украине актер уверен, что в России его ждала бы карьера дворника.

«Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», — не сомневается Феклистов.

Накануне лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался на одном из своих концертов, что скучает по природе России.

«Вы знаете, я скучаю, если по каким-то кускам природы — по какому-то грибному лесу, рыбалке, большой-большой реке, как Днепр или Волга. В Израиле природа чудесная, но совершенно другая», — заявил музыкант.

Ранее стало известно, что Макаревич выступает на частных мероприятиях за €100 тысяч.

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