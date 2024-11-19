Звезда «Кухни» сыграет свадьбу

Актер Михаил Тарабукин заявил в беседе с mk.ru, что готовится жениться в 43 года.

Тарабукин хочет сыграть свадьбу летом 2025 года. Артист назвал себя хорошим зятем. Он объяснил, что легко находит общий язык с матерями своих возлюбленных.

«Что уж тут корчить альфа-самца: мы выбираем, нас выбирают», — поделился актер.

Тарабукин отметил, что матерям нравится уважительное отношение к их дочерям. Их также «подкупает» то, что актер интересуется у женщин, как у них дела.

«С папами немножко сложнее, потому что я сам рос без папы, и мне сложнее с ними. Свадьбу собираюсь сыграть летом, но тихонечко, не как все», — рассказал артист.

Михаил Тарабукин известен по роли Феди Юрченко в ситкоме «Кухня». В его фильмографии более 120 работ. Актер играл в таких проектах, как «Война», «Любопытная Варвара», «Тень за спиной», «Мама будет против», «Гранд», «Куплю актрису», «Отель Элеон», «Теща», «#СеняФедя», «Вы все меня бесите».

В июне 2023 года Тарабукин оценил актерскую игру блогера Давы словами «отлично двигается».

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