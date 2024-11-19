В парках и садах «Сколково» появился арт-маршрут фестиваля «Здесь и Сейчас»

В парках, садах и на улицах Инновационного центра «Сколково» появился арт-маршрут фестиваля «Здесь и Сейчас». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля.

7 муралов и 13 арт-объектов современных российских художников, исследующих взаимосвязь науки и искусства, устанавливали здесь с начала сентября. Смотр современного искусства «Здесь и Сейчас» проходит в «Сколково» в шестой раз и в четвертый — вне стен выставочных залов, занимая парки и сады, центральный улицы и бульвары, территории бизнес-центров и образовательных учреждений.

7 уличных беседок-труб расположены в центральном парке, они пространством эксперимента для российских художников «уличной волны». Работа Андрея Оленева называется «Творец»: электрическая лампа в мужской руке как символ науки, сосуд с водой в женской — как символ природы. Художник Евгений Малышев назвал свою работу «Воспоминания», сымитировав работу над детской памятью нейросети.Роспись Оли «Iney» Чикиной «Без названия» — это условная геометрическая схема-орнамент из вымышленных символов, которые отдаленно похожи на научные. «Change» Анатолия Akue — двусторонняя роспись, а работа Ивана Найнти «По ту сторону экрана» посвящена взаимодействию человека и техники. С двух сторон объекта изображены ученые перед экранами компьютеров, как будто передающие друг другу сообщения.

Владислав Дакес в своей росписи под названием «1+1=3» использовал концепцию синергетической арифметики, которая утверждает, что при сочетании двух отдельных компонентов, а именно теории (1) и практики (1), рождается результат (3) — объект, концепт, форма. «Калейдоскоп» Ильи Блинова (Slak) символизирует синергию в «Сколково»: как меняется узор при вращении калейдоскопа, так и новые идеи меняет картину современной науки.

close Пресс-служба фестиваля уличного искусства «Здесь и Сейчас»

13 арт-объектов и инсталляций, установленных в Сколково, также взаимодействуют с окружающими пространствами. Несколько белых фигур Егора Плотникова под названием «Поиск равновесия» разместились в Исцеляющих садах. «Букет полевых цветов» Полины Фроловой — яркий игрушечного вида объект, резко контрастирующий с высокими современными зданиями рядом, «Косморомашка» Красил Макара — идеальный объект для детской площадки парка Сколково, «Квантовая суперпозиция» Анастасии Рыжиковой — зеркальный многогранник с бесконечным количеством вариантов отражения символизирует множественность выбора. «Алфавитяне» Дианы Воубы — фигуры-символы, с помощью которых, как из букв, можно составлять визуальные фразы. «Портрет художника. Сборная модель» Александра Кашина — условный набор из хаотичных деталей, повторяющих известные произведения паблик-арта.

Франциско Инфанте-Арана и Нонна Горюнова представили в Сколково инсталляцию «Машина в лесу», которая динамично меняет свой облик под воздействием природы и человека. Подвижный механизм «Навигатор», созданный Антоном Чумаком, работает по принципу флюгера, а по форме напоминает и Александрийский маяк, и здание «Матрешка», расположенное неподалеку. Интерактивная работа Марины Звягинцевой «На одной волне» — это функциональная инсталляция-перевертыш, скамья в виде наушников и звуковой волны, символизирующая гипотезу художницы, что творческий человек является скорее волной, нежели частицей. Работа Елены Извольской «Ретроградный анализ» — это трехмерная шахматная доска, выполненная в форме ленты Мебиуса. «Слово» Льва Ефимова — условный макет Большого взрыва с аллюзией к выражению «В начале было Слово». Тарас Желтышев придумал обитателя параллельной реальности по имени WOOOO — он превратился в лампу и теперь освещает территорию Сколково. Наконец, «Octo-Pax» Насти Миро — увеличенная копия созданного художницей ранее осьминога, находящегося на космической орбите.

Все экспонаты останутся на территории «Сколково» до конца лета 2025 года. Организатор фестиваля — Парк «Зарядье».

Ранее сообщалось, что маркет молодого искусства «ВЫПУСК 24» пройдет в Паркинг Галерее «Зарядья».