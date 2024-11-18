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Маркет молодого искусства «ВЫПУСК 24» пройдет в Паркинг Галерее «Зарядья»

Более 50 молодых художников примут участие в маркете «ВЫПУСК 24»

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«Зарядье»

В Паркинг Галерее «Зарядья» с 29 ноября по 1 декабря в рамках проекта «ВЫПУСК» состоится маркет молодого искусства (6+). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба парка «Зарядье».

Маркет объединит свыше 50 авторов, представленных на выставке «ВЫПУСК 24». На маркете молодого искусства окончившие в этом году московский художественные и архитектурные вузы художники смогут встретиться с коллекционерами, кураторами, галеристами и предложить свои работы в их собрания.

В маркете примут участие художники, принимающие участие в выставке «ВЫПУСК 24», а также другие выпускники этого года. В экспозицию вошли произведения в разных медиумах, включая живопись, графику, керамику, дизайнерские плакаты и открытки, а ценовой диапазон будет варьироваться от 1,5 до 350 тыс. рублей.

Всего в выставке принимают участие более 200 молодых художников из 22 учебных заведений Москвы.

Маркет «ВЫПУСК» — один из флагманских проектов парка «Зарядье», впервые прошедший в 2022 году.

Вход на маркет молодого искусства и выставку «ВЫПУСК 24» (в дни маркета) свободный.

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