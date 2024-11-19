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Майданов о Левкине: «Он был настоящим мужчиной»

Певец Майданов: Левкин был настоящим мужчиной

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Vladimir Andreev/Global Look Press

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин был «настоящим мужчиной» и «человеком-лириком», которым любовалась вся женская половина 1990-х и 2000-х годов. Об этом на церемонии прощания с певцом 360.ru рассказал депутат Госдумы, певец Денис Майданов.

По его словам, он также оказывал поддержку российской армии и принимал участие в работе международного фестиваля «Дорога на Ялту». Майданов уточнил, что виделся с Левкиным последний раз в начале ноября на кинопоказе.

«Улыбался, был, как всегда, в пиджаке, в своем элегантном шарфе. Был с женой, с дочкой. Мы были обычными зрителями на премьере в зале. Ничего не предвещало, к сожалению, беды. Все произошло экстренно», — рассказал депутат.

17 ноября супруга Левкина сообщила, что артиста не стало. Telegram-канал Mash утверждал, что причиной его ухода могла стать онкология лимфатической системы. По данным издания, в 2003 году у певца обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. После лечения у него наступила ремиссия, однако несколько лет назад болезнь вернулась.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Проститься с музыкантом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники.

Ранее Юта на прощании с Левкиным рассказала о певце.

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